INTERVJUU ⟩ Mis huvitas Hollywoodi spetsialiste «Tõe ja õiguse» puhul kõige rohkem?

«Mõni helirežissöör võib küsida, palju te näiteks ADRi (Additional Dialog Recording, filmidialoogi ülesalvestamine järeltöötluses, et tekst oleks selgem – toim) kasutasite. Et heli oli päris hästi miksitud, kas selles stseenis tegite seda või seda… peened tehnilised küsimused. Küsimused võivad nii spetsiifiliseks minna, et uuritakse, millist optikat kasutasime. Aga põhiliselt uuritakse, kaua filmimine aega võttis ja kaua ma stsenaariumit kirjutasin,» vahendas Toom.

Oscari-kampaania kogemustega produtsent Felt on sama meelt: «Filmiakadeemia liikmed oskavad hinnata filmitegemise nüansse. Nad oskavad näha tugeva loo ja hea režissuuri kõrval ka häid näitlejatöid, head operaatoritööd, Rein Kotov on palju kiita saanud. Esile on toodud muusikat ja filmi heli (helilooja Mihkel Zilmer – H. A.), montaaži, kunstniku tööd, grimmi, kostüüme. Kui mõnel pool antakse lihtsalt hinnanguid, kas film on hea või halb, siis seal on inimesed, kes on eluaeg filmide sees olnud, nad analüüsivad neid ning oskavad leida tehnilisemaid nüansse. Tanel on palju pai saanud.»