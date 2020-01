5 NOMINENTI ⟩ Vaata, mis filmid «Tõe ja õiguse» eest Oscari ära napsasid

Tänavu esitati rahvusvahelise filmi Oscarile (varasemalt «parima võõrkeelse filmi Oscar») kandideerimiseks 91 linateost, millest pääses lühinimekirja 10 . Nende hulgast sõelus Ameerika filmiakadeemia erikomisjon välja 5 filmi, mis said täna ametliku nominatsiooni. Neist absoluutne favoriit on Lõuna-Korea film, mida on saatnud tänavusel auhinnahooajal fenomenaalne edu: film sai kokku lausa 6 Oscari-nominatsiooni ning sealhulgas kandideerib ka peakategoorias ehk parima filmi kuldmehikesele.

«Parasiit» (Parasite, Lõuna-Korea)



Nii nagu mullune Alfonso Cuaroni «Roma», näib «Parasiit» olevat kui must hobune, mille võidukäik ületab kõik ootused. Lisaks juba nimetatud nominatsioonidele on film esitatud kuldmehikesele ka parima režii, originaalstsenaariumi, montaaži ja kunstnikutöö kategooriates. Linalugu, mis äsja võitis parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse ning oli nomineeritud ka režii ja stsenaariumi eest, kandideerib peatselt ka BAFTAdel kokku neljas analoogilises aulahtris ning on pälvinud veel ohtralt tunnustust festivalidel üle ilma. Meil tasub aga uhkust tunda, sest Satellite Awardside jagamisel vähemasti tunnustati meie «Tõde ja õigust» isegi kõrgemalt kui korealaste megahitti – see on vägev tulemus, mis kogub seda enam kaalu, mida rohkem auhindu film nopib.