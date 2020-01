Õudukas «Grete ja Hans» kruvib vendade Grimmide isegi jubeda muinasloo õõvavindi põhja

Ammu aega tagasi olid noor tütarlaps Grete ja tema vend Hans sunnitud neetud maal oma perekodust lahkuma, et leida toitu ja tööd. Vaatamata ülla küti abile eksisid nad süngesse ja sügavasse laande. Grete ja Hans usuvad, et leidsid pelgupaiga, kui satuvad võlutarekesse, milles elab näiliselt lahke vana naine. Kuid midagi on viltu, sest naine korraldab näljaajal suuri sööminguid ja tema kodus kostavad kummalised kadunud laste sosinad ning esinevad üleloomulikud ilmingud. Kas Grete suudab oma venda kaitsta või alistub ta endas tärkavatele kiusatustele?