TREILER ⟩ Vene menumultikas tutvustab pisikesi remondiroboteid, kes elavad kodumasinates

Kas olete kuulnud fiksikute-nimelistest väikestest mehikestest? Fiksikud ilmusid siis, kui inimesed alles hakkasid erinevaid masinaid kasutama. Võib-olla olete isegi olnud olukorras, kus rikki läinud aparaat saab justkui ise terveks ja töötab edasi, nagu midagi polekski juhtunud. Jah, see ongi fiksikute töö! Need rõõmsad, sõbralikud ja uudishimulikud väikesed olevused elavad triikraudades, arvutites, televiisorites ja isegi külmikutes ning saadavad korda tõelisi imesid – parandavad rikkis masinaid. Uusi vigade kõrvaldamise viise õpetab neile oma laboris tark professor Tšudakov.

Ühtäkki aga vallandub fiksikute sõbralikus maailmas kaos. Nähtamatud, kuuldamatud vaenlased, robotid-krabotid hakkavad neid igal sammul jälitama. Veelgi enam – nende eesmärk on paljastada kõigile fiksikute aastaid hästi hoitud saladused. Selgub, et tark professor on juba ammu sõjajalal oma teadlasest kolleegi Erikaga. Kunagi jooksis nende vahelt justkui must kass läbi ja nad läksid tõsiselt tülli. Kaval teadlane soovib professorile võidetud leiutiste konkursi eest kätte maksta ning ehitab kurjad krabotid. Fiksikutel ei jäägi üle muud, kui asuda võitlusse ebaõiglusega ja rakendada kogu jõud saladuse kaitsmisele.