FILMIKÄGU ⟩ Miks Eesti produtsendid ühtegi korralikku märulit teha ei taha?

«Aasta on alanud heade uudistega: Rian Johnson kinnitas, et kirjutab järge filmile «Nugade peal», Taika Waititi meelitab Christian Bale'i Thori järge ja James Mangold on leidnud oma Bob Dylani. Rõõmustame ka selle üle, et Pääru Oja on valitud Berlinale Shooting Stars nimistusse,» lisavad nad.