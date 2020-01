TREILER ⟩ Brasiilias keelati suure skandaaliga ära Netflixi komöödia homo-Jeesusest

Teadupärast on Brasiilia rahvastikust enam kui 80% kristlased, neist suurem osa katoliiklased. Riiki juhib ka paremäärmuslasest president, kes on otsesõnu öelnud, et eelistaks surnud poega homoseksuaalsele pojale.



Kohtuotsus saab siiski jõustuda vaid ja üksnes Brasiilias – Eestis saab filmikest rõõmsasti vaadata ning «homo-Jeesuse» üle itsitada, ehkki keskmise eestlase jaoks on brasiillaste ülevoolavalt lärmakas, kirev ja jantlik huumor ilmselt raskesti talutav. Filmiportaalis IMDB näitab 4,6-palline skoor, et tegu pole just kvaliteettoodanguga, ent tutvustus kõlab siiski üsna humoorikalt: 30-aastaseks saav Jeesus Kristus suundub koju, et tähistada lähedaste seltsis oma suurt juubelit, ning võtab kaasa ootamatu külalise.