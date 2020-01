EDETABEL ⟩ Juhtiv kihlveoportaal ennustab «Tõele ja õigusele» Oscaritel viimast kohta

GoldDerby keskkonnas on parima rahvusvahelise Oscari kategoorias oma panuseid ladunud ligi 4000 asjatundjat ja -huvilist, sealhulgas ligi 30 eksperti juhtivatest filmiväljaannetest (Varietyst IndiWire'i ning Foxist Yahooni).



Nagu allolevatest edetabelitest näha, ollakse ühes täiesti veendunult ühel meelel: Kuldmehikese viib koju Lõuna-Koreasse «Parasiit» ning selle režissöör-stsenarist Bong Joon Ho. Kokku viiest nominendikohast on seega tuleval esmaspäeval, 13. jaanuaril «saadaval» veel neli. Neist üks näib olevat reserveeritud julgelt Pedro Almodovari «Valule ja hiilgusele», veel üks prantslaste «Hüljatutele» ning üpris julgesti pakutakse ülejäänud kaheks nominendiks Senegali müstiliselt romantilist õuduspõnevikku «Atlantics» ning hinge pugevat Makedoonia dokumentaalfilmi «Meemaa», mis ka Tallinnas PÖFFi ajal linastus.



Õnneks pole me edetabeli alumises otsas siiski üksi, vaid vägagi väärikate ja põnevate filmide seltskonnas. Ka on Tanel Toomi Tammsaare-tõlgendus pälvinud häid sõnu väliskriitikutelt, mis on näidanud, et n-ö meie õuel toimuv kannab endas universaalset inimlikku sõnumit, mida mõistavad teisedki rahvad. Näiteks The Hollywood Reporteri filmikriitik Scott Feinberg nimetas meie filmi «Parasiidi» kõrval teiseks parimaks kandidaadiks tänavusele Oscarile.



Vaata kõiki edetabeleid siit.