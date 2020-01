Pühadesöömingute hooaja lõpul võib tunduda, et kaalu kergitamine on käkitegu ja pisike lisapolster kulub kevadeootuses niikuinii ära. Mis oleks aga siis, kui juurde on vaja võtta sedavõrd palju kaalu, et muutuda lausa äratundmatuks ja teada, et sellest sõltub sinu sissetulek? Ja hiljem kogu see kaal kuidagi ka maha saada, et taas enda moodi välja näha? See on juba Hollywoodi tippklass, mida aga nii mõnedki on kaaluka rolli nimel otsustanud teha.