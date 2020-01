TREILER ⟩ Traagilises draamas «Erilised» saab Vincent Casselist autistide superkangelane

Bruno (Vincent Cassel) ja Malik (Reda Kateb) on elanud juba kakskümmend aastat teistsuguses maailmas – autistlike noorte maailmas. Nad hoolitsevad nende eest, kellest süsteem väljagi ei tee. Seesama süsteem koputab aga ühel päeval Bruno uksele, sest väljaspool bürokraatia masinavärki tegutsenud heategijad on korraga pinnuks silmas ametnikele, kes ei hooli inimestest, vaid sellest, et paberid ikka korralikult vormistatud oleksid.