TREILER ⟩ Vene komöödia «Soovide maraton» küsib, kas mehe nimel on ikka mõtet nahast välja pugeda

Komöödia peategelane on noor neiu Marina, kelle suurimaks sooviks on abielluda armastatud inimesega ja luua pere. Ent saatus teeb ta plaanidesse oma korrektuurid ning sõbranna toel suundub Marina kodusest Voronežist Hantõ-Mansiiskisse, et oma kallim tagasi võita. Ent ümberistumine Peterburis ja ootamatu kohtumine kokk Sašaga on vaid alguspunktiks tema teel tõelise õnne poole.