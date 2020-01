TREILER ⟩ Südamlikus Vene draamas «Jää 2» läheb beebiootus «uisupaarile» maksma ränka hinda

Dramaatiline armastuslugu sihikindlusest ja eneseohverdusest. Andekas iluuisutaja Nadja (Aglaja Tarasova), kes pöördus peale rasket traumat tagasi suurde sporti, ja karismaatiline hokimängija Saša (Aleksandr Petrov) teevad tulevikuplaane. Saša armastab meeletult sporti ja oma naist Nadjat. Peagi on nende perre sündimas pisitütar. Noored vanemad, keda elu pole alati hellitanud, on rõõmsad, sest peagi täitub nende eluunistus. Paraku teatavad arstid, et kunagine Nadja seljatrauma võib saada sünnitusel saatuslikuks nii talle kui ka lapsele. Alati sihikindel ja võitlejahingega Nadja otsustab siiski vaatamata kõigele saada emaks. Paraku läheb see otsus väga kalliks maksma. Noorel isal tuleb minna läbi tule ja vee, et tütreke kasvaks üles õnnelikuna.



Apollo Kinodes alates 14. veebruarist 2020.