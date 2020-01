TREILER ⟩ «Esimene lehm» ehk ameeriklaste «Tõde ja õigus» ning «Vanamehe film» ühel ekraanil

Pole saladus, et ka «Tõe ja õiguse» tegijad meie tänavuse Oscari-filmi ookeanitaguse promomise käigus Toomi linalugu justkui meie kandi vesternina on iseloomustanud ning lisaks näib kõnealune film edastavat «Vanamehe filmile» sarnaselt sõnumit, et «piim – see on suur vastutus». Nali naljaks, ent treilerit vaadates ei jää sarnasused märkamata, ehkki kraavi kaevamise asemel tuleb ameerika «Andresel» (rändur nimega Cookie, John Magaro kehastuses) ning «Sauna-Madisel» (immigrant King Lu, Orion Lee kehastuses) kraavi kaevamise asemel metsikus Oregonis ilmselt lõputult hinnatud piimavissit n-ö sohust välja sikutada. Pearu oli kõva mees küll, kes Vargamäelt kaks peremeest minema kihutas, ent treileri järgi paistab, et ameeriklastelgi piilub iga nurga taga mõni kiuslik kurikael, kes nende ärile ja eludele punkti tahab panna. Loomulikult räägib lugu aga ka vastupidavusest, sõprusest, põliselanikest ja seotusest oma maaga ja mõistagi lehmadest.