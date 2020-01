MIS JUHTUS? ⟩ Bondi-filmile tuleb tüli pärast nullist täiesti uus muusika kirjutada

Õnneks on aga kampa saadud ei keegi muu kui legendaarne filmihelilooja Hans Zimmer, kes hiljuti Christopher Nolanile korvi andis, kuna ei tahtvat oma aega mängufilmi «Dune» muusika loomise pärast jagada. Tundub, et lisaks eelnimetatud filmidele ka tänavustele kassahittidele «Top Gun: Maverick» ja «Wonder Woman 1984» muusika loov Zimmer leidis sedapuhku siiski oma tihedas loomegraafikus aega, et agent 007 tegemistele heliriba luua. Variety allikad sahistavad, et ilmselt siiski palgatakse keegi Zimmerile ka appi, sest ajaga on tõesti kitsas: abimeestena on kuulujuttudest kõlama jäänud Benjamin Wallfischi («It», «Blade Runner 2049») ja Lorne Balfe'i («Ghost in the Shell», «The Florida Project») nimed.