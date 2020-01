Ususektidraama «Maria paradiis» režissöör: mind huvitas, mis paneb meid uskuma selliseid inimesi

Režissöör sõnas, et teda huvitas nii Soome lähiajalugu kui ka peategelase Maria Akerblomi lugu. «Teema tasandil huvitas mind mitte ainult see, et inimesed on võimuahned ja tahavad teistega enda huvides manipuleerida, aga ka see, et mis paneb meid uskuma selliseid inimesi ja miks me laseme end neist lummata,» sõnas lavastaja ETV uudistele.

Produtsent Evelin Penttilä kinnitas, et Soomes võeti film küllalt hästi vastu. «30 000 vaatajat on ühe sellise kunstifilmi kohta väga ha tulemus,» sõnas ta ja mainis, et kuigi Soome filmidega Eestis kõige paremini pole läinud, siis loodavad nad parimat. «Seekord on aga tugevuseks ajaloolise kostüümidraama külg, seega kõik, kes armastavad «Downton Abbey't», peaksid vaatama tulema.»

Eestlaste ja soomlaste koostöös valminud ajalooline draama «Maria paradiis» (Marian paratiisi) jutustab pingelise ja inimlikult keeruka loo omaaegsest ususektijuhist Maria Åkerblomist.

Tõsielulises linaloos rullub lahti pöördeline 1927. aasta suvi noore orvust naise Salome elus, kes kuulub karismaatilise Maria Åkerblomi juhitud kinnisse ususekti. Pärast tutvumist skeptilise uue sõbraga välismaailmast, leiab Salome end ootamatust vastasseisust halastamatu naisega, kes päästis ta elu.

Filmis, mille tootis soomlastega kahasse Eesti Stellar Film, mängivad Pihla Viitala, Satu-Tuuli Karhu, Saga Sarkola, Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Rein Oja, Katariina Tamm, Ott Aardam jt.

Zaida Bergroth (1977) on kaasaegse käekirjaga rahvusvaheliselt tunnustatud Soome režissöör ja stsenarist. Tema filmidele on iseloomulik näiliselt veatu pealispind, mille varjus hiilib aga midagi õudusttekitavat. Bergrothi esimene mängufilm «Viimane kauboi» («Skavabölen pojat», 2009) tõi talle parima filmidebüüdi preemia mainekal Busani filmifestivalil Lõuna-Koreas, lisaks Jussi auhinnad parima stsenaariumi ja helikujunduse eest. Kõik Bergrothi filmid on jõudnud mainekale Toronto rahvusvahelisele filmifestivalile. Just seal jõudis 2019. aasta septembris maailma kinopubliku ette ka Bergrothi neljas täispikk mängufilm «Maria paradiis».