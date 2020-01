GALERII ⟩ Ususektist rääkiva draama «Maria paradiis» esilinastus tõi Soome filmitähed Tallinna

Zaida Bergroth (1977) on kaasaegse käekirjaga rahvusvaheliselt tunnustatud Soome režissöör ja stsenarist. Tema filmidele on iseloomulik näiliselt veatu pealispind, mille varjus hiilib aga midagi õudusttekitavat. Bergrothi esimene mängufilm «Viimane kauboi» («Skavabölen pojat», 2009) tõi talle parima filmidebüüdi preemia mainekal Busani filmifestivalil Lõuna-Koreas, lisaks Jussi auhinnad parima stsenaariumi ja helikujunduse eest. Kõik Bergrothi filmid on jõudnud mainekale Toronto rahvusvahelisele filmifestivalile. Just seal jõudis 2019. aasta septembris maailma kinopubliku ette ka Bergrothi neljas täispikk mängufilm «Maria paradiis».