HEA TEADA ⟩ Christopher Nolani filmid käivad ka Leonardo DiCapriole üle mõistuse

Näitleja käis koos oma Tarantino-filmi kamraadi Brad Pittiga (kes nüüd kahe Kuldgloobuse omanik) külas taskuhäälingul «WTF With Marc Maron» ning tunnistas, et on tollega samas paadis, mis puudutab mõningaid keerulisemaid filme, milles ta on mänginud. Kui Pittile valmistas raskusi oma filmi «Tähtede poole» («Ad Astra») lõpust aru saamine, siis DiCaprio jaoks jäi müstikaks «Alguse» lõpp, milles tema tegelaskuju puhul ei ole aru saada, kas ta lõpetas mõtete reaalsuses või pärisilmas.