Doktor Alan Grant (Sam Neill) on lõpuks oma eluga rahul ja varasemad juhtumised Jurassic Parki looduspargis on unustatud. Ta teatab enesekindlalt, et ei naase sinna mitte iialgi. Kuid kummaline paar Paul Kirbi (William H. Macy) ja ta naine Amada (Téa Leoni) veenavad meest lennukiga ikkagi saart külastama ja seal giidiks olema. Kohale jõudes selguvad Paul Kirbi tegelikud motiivid ja doktor Grant jääb kohutavale saarele lõksu. Film ei sobi lastele.