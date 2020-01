Uus seebikas Kanal 2s: Särtsakas sari «Betty New Yorgis» toob Inetu Betty uuesti ekraanile

Uhiuus ja särav draamasari noorest ning andekast latiinoneiust ning tema tööotsingustest ja elust glamuurses unelmatelinnas New Yorgis. Bettyle öeldakse paljudest kohtadest tema välimuse tõttu ära. Lõpuks leiab ta tööd säravas ja glamuurses moeäris. Sellega kaasneb ka tema elu suurim väljakutse – armastus, millega toimetulekul pole talle ta heast haridusest mingit kasu. Uue draamasarja esimeses osas määratakse Armando firma juhiks ja ta vajab endale sekretäri. Ta on väga üllatunud, kui ta valituks osutunud Bettyt näeb. Daniel on pettunud, sest ta tahtis ise firmas juhtivale positsioonile pääseda. Patricia mees jätab ta truudusetuse tõttu maha ja jätab ta ilma rahata. Patricia palub Marcelat, et ta ta Armando uue sekretärina tööle võtaks. Betty päästab Armando armukadedale Marcelale vahele jäämisest.