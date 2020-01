Hittfilm Kanal 2s: ABBA lauludega muusikalis «Mamma Mia!» ilmuvad pulma pruudi kolm «isa»

Iseseisev üksikema, kellele kuulub väike hotell idüllilisel Kreeka saarel, Donna (Meryl Streep), on valmis laskma oma tütrel Sophie'l (Amanda Seyfried) alustada oma elu. Sophie pulmadeks on Donna külla kutsunud oma kaks parimat sõbratari – asjaliku Rosie ning rikka, mitmekordselt lahutatud Tanya. Et leida oma õige isa, kes saadaks teda altari ette, kutsub Sophia salaja pulma kolm meest Donna minevikust.