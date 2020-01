HUUMOR ⟩ Sylvester Kevini rollis ehk «Home Stallone» ravib pühadepohmelli

Linateos kannab pealkirja «Home Stallone» ning loodame, et neile, kes siiani pühadepohmellis, mõjub see naerupahvakaid stimuleeriv vaatamine tervistavalt. Muuseas, 7-minutilisel lühifilmil on täitsa oma tegevustik, mis ei kattu just sellega, mida 30 aastat telekast vaadanud oleme. Tasub lõpuni vaadata, oodata on puänti!