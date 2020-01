FOTOD ⟩ Skandaalses Netflixi seriaalis «Messias» mängib USA president Baltimaade saatusega

Seriaali keskne küsimus on: mis juhtuks, kui Jumala poeg Jeesus Kristus alias prohvet ʿĪsā ibn Maryam tõepoolest maa peale naaseks, nagu pühakirjad ette kuulutavad. Kas teda usutaks või lämmataks maailma suurjõud Päästja naasmise veel viimsepäeva eelõhtulgi terroriohu ettekäändel? Sari, mis juba väljakuulutamise hetkel usuringkondadelt ketserluseks tembeldatult agressiivset vastukaja sai: muuhulgas kogutakse allkirju, et sari Netflixist eemaldataks ning paljud ähvardavad teenust edasi mitte kasutada). Muslimitel on aga probleeme asjaoluga, et peategelane meenutavat neile hoopis antikristust, keda nende usutraditsioonis Dajjali nime all tuntakse. Kusjuures, Jordaanias püütakse seriaali üldse ära keelata. Muuhulgas peetakse sarja üldiselt usklikke inimesi mõnitavaks, islamofoobseks ning mõistagi leitakse palju probleeme selles, et sari mängib plahvatusohtlike poliitiliste ideedega.