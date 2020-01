INTERVJUU ⟩ Tanel Toom USA filmikriitikule: olin täiesti valmis, et mind visatakse riigist välja

Toom tunnistab intervjuus, et A.H. Tammsaare romaan «Tõde ja õigus» kõnetas teda kohe. «Olin üllatunud, kui seda esimest korda lugesin, sest see meeldis mulle väga ja see kõnetas mind,» rääkis ta.

«Mida enam ma proovisin peategelast mõista, seda enam meenutas ta mulle mind ennast. [...] Ennast on väga lihtne kaotada, kui sa proovid kangekaelselt oma unistusi saavutada ja unustad selle, mis on sulle tähtsam. Sinu lähedased.»

Tanel Toom FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Ambitsioonikast filmist, mis purustas eelmisel aastal Eesti kassarekordi, sai Toomi esimene täispikk mängufilm juhuslikult. «See ei pidanud olema minu debüütfilm,» nentis režissöör, kuid siis kuulutati välja konkurss filmiprojektidele, mis valmiks vabariigi 100. sünnipäevaks.

Plaan ei olnud debüüdina midagi nii suurt teha, aga see lihtsalt läks nii.

«See tundus nii ideaalne ja sellele konkursile mitte kandideerimine oleks olnud väga rumal valik,» rääkis Toom. «Alustasin romaani kohandamisega ja samal ajal pidin tegema teist filmi, kuid see lükkus rahalistel põhjustel edasi. Nõnda sai «Tõest ja õigusest» minu debüütfilm. Minu plaan ei olnud debüüdina midagi nii suurt teha, aga see lihtsalt läks nii.»

Kuidas aga Toom 555-leheküljelisele romaanile lähenes?

«Esimesel aastal töötasin ainult struktuuri kallal, valides välja põhisündmused, õhutavad vahejuhtumid, esimese osa pöördepunkt, keskpaik, teise osa pöördepunkt, haripunkt ja nii edasi,» kirjeldas Toom oma protsessi, kus filmi kolmeks jaotamine tegi ulatusliku materjali käsitlemise lihtsamaks.

Priit Loog Andresena filmis «Tõde ja õigus». FOTO: Rakvere Teatrikino

Lisaks otsustas Toom mitmeid romaani hetki filmis rohkem rõhutada. «Näiteks, kui Andres läheb esimest korda kohtusse ja kaotab, sest ta räägib tõtt, sain aru, et see on tegelaskuju jaoks väga oluline hetk. Raamatus kulus selleks vaid pool lehekülge. [...] Ja hiljem, kui Andres oma naist esimest korda peksab. Raamatus on see kõigest üks lause. Minu silmis oli see karakteri jaoks aga väga oluline moment.»

Mahukast romaanist valmis suurejooneline film, mis kestis 165 minutit. Hetkel näidatakse aga välismaal «Tõde ja õiguse» versiooni, mis on originaalist 16 minutit lühem.

«Tundsime, et kui tegu on tundmatu filmiga Eestist, tundmatute näitlejatega, on selle pikkus hirmutav,» põhjendab Toom valikut näidata välismaalastele menufilmi lühendatud kujul. «Proovisime seda teha vähem hirmutavaks. Lõikasime sekundeid siit ja sealt, mitte midagi olulist. Kõik on nii läbi põimunud. See on praktiliselt sama, aga sel pole nii palju «õhku».»

Olin täiesti valmis, et mind hakatakse taguma ning visatakse riigist välja.

Toom arvab ise, et filmi keskmes olev eestlaste DNA on selle edu põhjuseks ja usub, et põhiline on tugev ja emotsionaalne lugu koos tegelastega, kellega saab samastuda. «Paljud eestlased tunnevad filmis ära ennast. See on eestlaste jaoks väga kurb ja emotsoinaalne film, sest see ei ole kõige ilusam ettekujutus.»

Olgugi et tegu on armastatud romaani ekraniseeringuga, ei arvanud Toom, et «Tõest ja õigusest» saab selline kassahitt. «Filmi populaarsus oli minu jaoks totaalne üllatus, sest olin täiesti valmis, et mind hakatakse taguma ning visatakse riigist välja,» tunnistas Toom. «Kõigil on (romaanist - toim) peas oma versioon, kuidas lugu olema peaks, kuidas tegelased võiks välja näha ja rääkida. Isegi neil, kes pole kunagi raamatut lugenud! Läbikukkunud kohandamisi on olnud palju. Isegi praegu – vaadake, mis juhtus filmiga «Cats».»

Intervjuu lõppedes räägib Toom ka usust ning sellest, mida tähendab «Tõe ja õiguse» pääsemine Oscarite n-ö poolfinaali. «See on film, millest keegi midagi ei tea! Seega on see ime, et saime esialgsesse nimekirja ning muidugi olen väga õnnelik.»