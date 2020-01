AVASTUS ⟩ Luubi all selgus tõeline põhjus, miks Kevin 30 aastat tagasi üksinda koju jäi

Kuidas see jama siis juhtuda sai? 30 aastat oleme leppinud lihtsalt teadmisega, et kuna sugulased olid külas, siis oli kaasa vaja võtta lihtsalt liiga palju lapsi ja, noh, kellel kõik need nuuskamist vajavad ninad ikka nimepidi meeles on. Andke vanematele armu, me kõik teame, et perega kuskile minemine on närvide surm ja totaalne kaos, eksole! Asjalugu ei teinud lihtsamaks ka fakt, et peanuppude kokkulugemisel läks Kevini pähe kirja kogu tralli vaatama tulnud naabripoiss, kes umbes sama mõõtu ja talvele kohaselt silmini mütsi-salli maskeeringus.