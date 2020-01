Kultuslik krimikomöödia! Tuntud juveelivarga Fantoomi kaubamärgiks on kuriteopaigale jätta kinnas. Inspektor Closeau (Peter Sellers), kes on Fantoomi kuritegude ekspert, on kindel, et ta teab, kus saab toimuma järgmine suurrööv. Mees kiirustab Pariisist Šveitsi, kus asub kuulus juveel Roosa Panter. Kuid inspektor ei tea, kes see Fantoom tegelikult on, seega ei tea ta ka täpselt, keda otsida.