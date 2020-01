Mafioosod Kanal 2s: Benicio Del Toro kehastub põnevikus «Escobar. Kaotatud paradiis» kuulsaks Mehhiko narkoparuniks

Äkiline põnevik noormehest, kes armub maailma kurikuulsaima narkoparuni Pablo Escobari (Benicio Del Toro) vennatütresse. Kolumbiasse kolinud ameeriklane Nick kohtub unistuste naise Mariaga, kes kutsub ta oma onu Pablo korraldatud peole. Kui Pablo kuuleb, et Nickil on probleeme kohalike kaabakatega, lubab ta «asja korda ajada». Pätid mõrvatakse ja armunud Nick avastab, et on sattunud pöörase korruptsiooni ja verevalamiste maailma, kust põgenemine osutub pea võimatuks. Film ei sobi alaealistele.