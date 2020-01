Lustaka draama keskmes on sõpruskond peeneid seltskonnadaame, kes elavad kuulujuttude, ilu ja moe nimel. Nende muretud päevad mööduvad ilusalonge ja moesõusid pidi trallitades. Ent ühel päeval avastab õnnelikus abielus olev Mary, et ta mees on uue silmarõõmu leidnud. See uudis kütab Mary kõmuhimuliste sõbrannade meeli sedavõrd, et paneb proovile ka naiste omavahelised sõprussuhted ja pereelud.