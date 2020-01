Kui üleelmisel aastakümnel ületas suurfilmi kassatulu miljardi piiri neljal korral, siis möödunud aastakümnel see arv peaaegu kümnekordistus. Need ongi eelmise aastakümne 38 kõige edukamat ja populaarsemat filmi, mida saatis meeletu menu ja tohutu kassaedu.

Box Office Mojo veebilehe andmetel on praeguseks üle miljardi dollari kassatulu teeninud filme kokku lausa 45. Nende hulgast leiab filmid «Jurrasic park» (1993) , «Star Wars: osa I - nähtamatu oht» (1999), «Sõrmuste isand: kuninga tagasitulek» (2003) ja «Pimeduse rüütel» (2008).

Muidugi leiab edetabeli tipust ka 1997. aasta kassahiti «Titanic» ja 2009. aasta «Avatari». Mõlemad filmid teenisid piletimüügiga üle kahe miljardi ning praktiliselt kümme aastat edetabeli tipus võidutsenud «Avatar» lükati troonilt alles eelmisel aastal.

«Titanicu» kassatulu puhul tuleks ära märkida, et filmi näidati kinodes ümbertehtult 3D versioonina uuesti 2012. aastal. Seega lisandus eelmisel aastakümnel selle filmi kassatulule üle 300 miljoni dollari, tänu millele ületas ka «Titanic» kahe miljardi piiri.

Kõik ülejäänud 38 kohta miljardi-edetabelis kuuluvad aga filmidele, mis teenisid kinokülastajate heakskiidu möödunud aastakümnel. Miljardi piiri ületanud filmide põhjal võib ka julgelt väita, et kino külastamine on kasvav trend.

Nimelt teenisid aastakümne alguses (2010. kuni 2014. aastal) üle miljardi kokku 12 filmi, aastakümne teisel poolel miljardi-filmide arv lausa kahekordistus. Kinofännide möödunud aastakümne kõige tegusam aasta oli 2019, kus üle miljardi teenisid kaheksa filmi.

Siinkohal loetlemegi ette need 38 filmi, mida saatis 2010. kuni 2019. aastal meeletu menu ja mille kassatulu ületas miljardi dollari piiri.

«Kääbik: ootamatu teekond» peaosas võib näha briti näitlejat Martin Freemani. FOTO: Kaader filmist

38. «KÄÄBIK: OOTAMATU TEEKOND» (2012)

Kassatulu: 1 017 003 568 dollarit

Režissöör Peter Jacksoni teist suurejoonelist fantaasiatriloogiat saatis meeletu edu. «Kääbik: ootamatu teekond» jõudis kinoekraanile 2012. aastal ning järgneval kahel aastal esilinastusid ka teine ning kolmas film.

Kuigi kogu triloogiat võib lugeda väga menukaks, siis miljardi piiri ületas vaid esimene linateos. Järjefilmid teenisid vastavalt 958 ja 956 miljonit dollarit.

37. «ZOOTROPOLIS» (2016)

Kassatulu: 1 023 784 195 dollarit

36. «ALICE IMEDEMAAL» (2010)

Kassatulu: 1 025 467 110 dollarit

35. «KALATÜDRUK DORY» (2016)

Kassatulu: 1 028 570 889 dollarit

«Mina, supervaras» peaosalisele Gru annab oma hääle Steve Carell. FOTO: Kaader animatsioonfilmist

34. «MINA, SUPERVARAS 3» (2017)

Kassatulu: 1 034 799 409 dollarit

Kogupere animatsioonifilm «Mina, supervaras 3» on hea näida sellest, et vahel ei tasu alla anda. Kui aastakümne alguses esilinastunud «Mina, supervaras» (2010) kassatulu oli 543 miljonit dollarit, siis teise filmiga jäi miljardist puudu vaid natuke alla 30 miljoni.

Aga kolm on kohtu seadus ja nõnda põrutas Gru koos oma käsilastega kolmandal korral üle miljardi piiri. Siinkohal tuleks aga märkida, et 2015. aasta film «Käsilased», mis põhjeb «Mina, supervaras» filmidest tuntud kollastel mehikestel, on antud edetabelis natuke kõrgemal kohal.

33. «KARIIBI MERE PIRAADID: VÕÕRASTEL VETEL» (2011)

Kassatulu: 1 045 713 802 dollarit

32. «ALADIN» (2019)

Kassatulu: 1 050 693 953 dollarit

31. «ROGUE ONE: TÄHESÕDADE LUGU» (2016)

Kassatulu: 1 056 057 273 dollarit

30. «JOKKER» (2019)

Kassatulu: 1 062 994 002 dollarit

29. «LELULUGU 3» (2010)

Kassatulu: 1 066 969 703 dollarit

Neljas «Lelulugu» filmis on peategelase rollis Woody, kelle häält teeb ei keegi muu kui Tom Hanks. FOTO: Kaader animatsioonfilmist

28. «LELULUGU 4» (2019)

Kassatulu: 1 073 394 593 dollarit

Inimestele meeldivad väga animatsioonfilmid ning Disney, seda on antud tabelis näha juba praegu ja nõnda on ka edaspidi. Seega ei ole üllatav, et 1995. aastal alanud lelude saaga meelitas kinodesse hulgaliselt fänne ka eelmisel aastakümnel.

«Lelulugu» kolmas ning neljas film mõlemad teenisid üle miljardi, kuid 2019. aasta film, mida peetakse saaga viimaseks peatükiks, napsas fännide rahakotist natuke rohkem (kuus miljonit) kui kolmas film.

27. «PIMEDUSE RÜÜTLI TAGASITULEK» (2012)

Kassatulu: 1 081 041 287 dollarit

26. «TRANSFORMERID: VÄLJASUREMINE» (2014)

Kassatulu: 1 104 054 072 dollarit

25. «007: SKYFALL» (2012)

Kassatulu: 1 108 561 013 dollarit

24. «TRANSFORMERID: KUU VARJUKÜLG» (2011)

Kassatulu: 1 123 794 079 dollarit

«Kapten Marvel» peaosa kehastab Bre Larson ning «nooruslikuma välimusega» astub filmis üles ka Samel L. Jacksoni tegelaskuju Nick Fury. FOTO: Kaader filmist

23. «KAPTEN MARVEL» (2019)

Kassatulu: 1 128 274 794 dollarit

Pole kahtlustki, et superkangelased ning justnimelt Marvel on vallutanud kinopubliku südamed... ja antud edetabeli! «Kapten Marvel» on aga esimene Marveli film, kus peaosas on naissoost kangelane.

Möödunud aastakümnel esilinastus kokku 21 Marveli filmi. Üheksa neist teenisid piletimüügiga enam kui miljardi, kaks neist lausa üle kahe. Kõik kolm 2019. aastal esilinastunud Marveli filmi, sealhulgas ka «Kapten Marvel», põrutasid üle miljardi piiri.

22. «ÄMBLIKMEES: KODUST KAUGEL» (2019)

Kassatulu: 1 131 927 996 dollarit

21. «AQUAMAN» (2018)

Kassatulu: 1 148 161 807 dollarit

20. «KAPTEN AMEERIKA: KODUSÕDA» (2016)

Kassatulu: 1 153 296 293 dollarit

19. «KÄSILASED» (2015)

Kassatulu: 1 159 398 397 dollarit

18. «RAUDMEES 3» (2013)

Kassatulu: 1 214 811 252 dollarit

«Lumekuninganna» filmidele on oma hääled andnud Idina Menzel, Kristen Bell ja Jonathan Groff. FOTO: Kaader animatsioonfilmist

17. «LUMEKUNINGANNA II: ELSA JA ANNA SEIKLUSED» (2019)

Kassatulu: 1 233 569 662 dollarit

2013. aastal ülimenuka animatsiooni «Lumekuninganna ja igavene talv» järjefilm on astumas eelkäija jälgedes. Praeguseks on film teeninud üle miljardi dollari, kuid see summa võib veel muutuda!

Nimelt on «Lumekuninganna II: Elsa ja Anna seiklused» jaanuari esimestel nädalatel veel kinodes (vähemalt Eestis) ning küllap jõuab film veel kassatulu teenida ka sel aastal.

16. «KIIRED JA VIHASED 8» (2017)

Kassatulu: 1 236 005 118 dollarit

15. «IMELISED 2» (2018)

Kassatulu: 1 242 805 359 dollarit

«Harry Potteri» filmidega tuntuks saanud Emma Watson kehastab filmis «Kaunitar ja koletis» Belle'i. FOTO: Kaader filmist

14. «KAUNITAR JA KOLETIS» (2017)

Kassatulu: 1 263 521 126 dollarit

Eelmise aastakümne üheks kasvavaks trendiks oli kindlasti Disney animatsioonide uusversioonid. Enne 2010. aastat oli uusversioone tehtud vaid kolm, möödunud aastakümnel esilinastus neid kinoekraanil lausa kümme.

Kuigi kõik uusversioonid on kinokülastajate seas üpris populaarsed, siis «Kaunitar ja koletis» on üks neljast, mis teenis möödunud aastakümnel üle miljardi. Eelnevalt mainitud «Aladin» ning «Alice imedemaal» on samuti Disney animatsioonide uusversioonid. Kõige edukam uusversioon on edetabelis 5. kohal.

13. «LUMEKUNINGANNA JA IGAVENE TALV» (2013)

Kassatulu: 1 274 219 009 dollarit

12. «JURASSIC WORLD: LANGENUD KUNINGRIIK» (2018)

Kassatulu: 1 308 467 944 dollarit

11. «STAR WARS: VIIMASED JEDID» (2017)

Kassatulu: 1 332 539 889 dollarit

Harry Potteri rollis oli kõigis kaheksas filmis Daniel Radcliffe. FOTO: Kaader filmist

10. «HARRY POTTER JA SURMA VÄGISED: OSA 2» (2011)

Kassatulu: 1 341 932 398 dollarit

Armastatud võlur Harry Potter on arvatavasti kõigile teada, kuid kassatuluga miljardi piiri ületas vaid filmisaaga viimane peatükk. 2010. aastal esilinastunud filmil «Harry Potter ja surma vägised: osa 1» jäi miljardist puudu vaid natuke alla 40 miljoni.

Kuigi enamik võluripoisi seiklusi jääb aastatesse 2001 kuni 2009, tasub äramärkida, et kõik Harry Potteri filmid on olnud tõelised kassahitid. Kõige vähem kinopileteid osteti kolmandale filmile, mis teenis ligi 800 miljonit dollarit.

Musta Pantri rolli kehastab Chadwick Boseman. FOTO: Kaader filmist

9. «MUST PANTER» (2018)

Kassatulu: 1 346 913 161 dollarit

Lisaks kassaedule on «Mustal pantril» ka mitu muljetavaldavat rekordit. Esiteks on tegu esimese Marveli filmiga, mis teenis kodupubliku ees tagasi oma eelarve (200 miljonit dollarit) juba esimese nädalavahetusega (202 miljonit). Lisaks teenis «Must panter» USAs 52% kogu kassatulust: ainus film siin edetabeli tipus, mis teenis kodupublikult enam kui mujalt maailmast.

«Must panter» on ka läbi ajaloo kõige edukam film, mille režissöör, stsenarist ning enamik näitlejatest on mustanahalised. Ühtlasi on tegu esimese filmiga, kus peategelaseks on mustanahaline superkangelane Aafrikast.

Rotten Tomatoes kriitikute sõnul on «Must panter» 97% heakskiiduga kõige parem Marveli film ja see on esimene superkangelase film, mis kandideeris ka parima filmi Oscarile.

«Tasujad: Ultroni ajastu» filmi kaks tegelast, Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) ja Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). FOTO: Kaader filmist

8. «TASUJAD: ULTRONI AJASTU» (2015)

Kassatulu: 1 402 805 868 dollarit

Kuigi «Tasujad: Ultroni ajastu» teenis Rotten Tomatoes kriitikutelt kõigest 75% heakskiidu ning on kõigi Marveli filmide edetabelis kriitikute sõnul alles 13. kohal, saatis ka seda filmi tohutu edu.

Ühtlasi on tegu Marveli filmiga, kus on kõige enam arvutipõhiseid visuaalseid efekte (CGI). «Tasujad: Ultroni ajastu» filmis oli efekte rohkem kui kolme tuhandes kaadris, teiste Marveli filmide CGI hulk jääb natuke alla kolme tuhande kaadri kanti.

Vasakul varalahkunud näitleja Paul Walker, kes oli «Kiired ja vihased» perekonnas alates esimesest filmist, koos Vin Dieseliga. FOTO: Kaader filmist

7. «KIIRED JA VIHASED 7» (2015)

Kassatulu: 1 515 047 671 dollarit

Enamasti teenivad suurfilmid mujal maailmas umbes 60 kuni 70% kogu kassatulust, kuid «Kiired ja vihased 7» kogus 76,7% ehk 1 162 040 651 miljardit dollarit. Sellega teenis see kiirete autodega film mujal maailmas piletimüügiga tegelikult rohkem kui järgnevad kolm filmi.

«Kiired ja vihased 7» jäi varalahkunud Paul Walkeri viimaseks filmirolliks. Tema tegelaskuju Brian O'Connori rolli aitasid lõpuni viia kaskadöörid ning CGI. Lisaks andsid tegelasele hääle Walkeri vennad Caleb ja Cody.

Hetk filmist «Tasujad», kus populaarne meeskond esimest korda koos pahade vastu võitlevad. FOTO: Kaader filmist

6. «TASUJAD» (2012)

Kassatulu: 1 518 812 988 dollarit

Kuigi «Tasujad» on eelmise aastakümne miljardite filmis alles kuuendal kohal, siis on just selle filmi käes oluline rekord. Tegu on esimese Marveli filmiga, mis suutis miljardi piiri ületada.

Ühtlasi ületas see 2012. aastal «Pimeduse rüütli» rekordi ja sellest sai kaheksa aastat tagasi kõige enam kassatulu teeninud superkangelase film.

Uusversioonis andis lõvikuningas Simbale hääle Donald Glover. FOTO: Kaader filmist

5. «LÕVIKUNINGAS» (2019)

Kassatulu: 1 656 821 650 dollarit

Filmi režissöör Jon Favreau on tunnistanud, et selles Disney animatsiooni uusversioonis on ainult üks «päris» kaader (foto). Kõik ülejäänud 1490 kaadrit sisaldavad arvutipõhiseid visuaalseid efekte. Filmis ei ole originaaliga mitte mingisugust sisulist erinevust, kogu 1994. animatsioonfilm tehti lihtsalt CGI-versiooniks.

«Lõvikuningas» pole Favreau jaoks esimene uusversioon, ta oli ka 2016. aasta «Džungliraamatu» režissöör. Ühtlasi on Favreau oluline mees Marveli ajaloos, kuna just tema oli «Raudmehe» (esimese Marveli filmi) režissöör.

«Jurassic World: sauruste maailm» peategelasi kehastasid Chris Pratt ja Bryce Dallas Howard. FOTO: Kaader filmist

4. «JURASSIC WORLD: SAURUSTE MAAILM» (2015)

Kassatulu: 1 670 400 637 dollarit

Põhinedes 1993. aastal alguse saanud «Jurassic Park» saagal, mis teenis samuti üle miljardi, põrutas «Jurassic World: sauruste maailm» 2015. aasta suvel edetabeli tippu. Saaga neljanda filmina püstitas «Jurassic World: sauruste maailm» rekordi näidates tollel hetkel kõigi teiste Jurassic filmide seas kõige enam dinosauruseid.

Film oli 2015. aasta kõige suurem kassahitt kuni detsembrini, sest siis tuli välja tolle aasta enim teeninud film, mis on antud tabelis 2. kohal.

Kahe filmi vältel võitlevad superkangelased Thanosega, keda kehastab Johs Brolin. FOTO: Kaader filmist

3. «TASUJAD: IGAVIKU SÕDA» (2018)

Kassatulu: 2 048 359 754 dollarit

2018. aasta mai oli Marveli jaoks üpris tegus, sest «Tasujad: igaviku sõda» jooksis samal ajal kinoekraanidel kui «Must panter». Vaatamata sellele, et filmid olid kinodes samal ajal, teenisid mõlemad kinovaatajatelt suure poolehoiu.

«Tasujad: igaviku sõda» jõudis mujal maailmas kinokülastajateni 27. aprillil, kuid ameeriklased nägid filmi esimest korda alles nädal aega hiljem.

«Star Wars» kolmanda triloogia kangelase rolli kehastab Daisy Ridley. FOTO: Kaader filmist

2. «STAR WARS: JÕUD TÄRKAB» (2015)

Kassatulu: 2 068 223 624 dollarit

Populaarse «Star Wars» saaga kolmas triloogia ehk seitsmes peatükk algas 2015. aastal. Esimese filmiga alustati tugevalt ning kuni eelmise aastani oldi aastakümne edukaim film. Tegu oli ka esimese filmiga eelmisel aastakümnel, mis ületas kahe miljardi piiri. Eelnevaid kahe miljardi filme «Titanicut» ja «Avatari» aga ületada ei õnnestunud.

Triloogia teine ja kolmas film («Star Wars: viimased jedid» ja «Star Wars: Skywalker tõus») pole nii suurt edu saavutada suutnud ning viimase filmi Rotten Tomatoes 54% heakskiit on võib-olla edukust natuke ka pidurtanud. Kuna see püsib veel kinodes ja läheneb miljardi piirile, siis on hetkel veel kõik võimalik.

Raudmehe rollis rohkem kui kümnes Marveli filmis saab näha Robert Downey. Jr. FOTO: Kaader filmist

1. «TASUJAD: LÕPPMÄNG» (2019)

Kassatulu: 2 797 800 564 dollarit

Ligi kümme aastat enim teeninud filmina edetabeli tipus domineerinud «Avatar» tõugati 2019. aastal teisele kohale. Film, mis selle erakordse saavutusega hakkama sai oli muidugi Marveli järjekordne kassahitt «Tasujad: lõppmäng» - kõige kallim Marveli film, mis valmis 356 miljoni dollari eest.