VAATA TASUTA ⟩ 90ndate komöödia «Hull sinu järele» abielupaarist valmis uus 12-osaline seriaal

Omal ajal (seriaali tegevus toimus n-ö «Sõprade» universumis, kus Lisa Kudrow tegelane osales mõlemas sarjas) moodsa abielu etaloniks olnud teleseriaali newyorklastest peategelased Paul and Jamie Buchman (Helen Hunt ja Paul Reiser) võlusid oma laheda ja avameelse paarisuhtega miljoneid televaatajaid üle maailma ning teenisid ära koguni neli Kuldgloobust ja loomulikult hulgaliselt teleauhindu Emmy'sid.



Seitse hooaega jooksnud situatsioonikomöödia on nüüd aga tagasi veel 12 episoodiks, seda Spectrumi voogedastuskeskkonna originaalseriaalina. Sellega koos saavad saadaval olema ka kõik sarja 164 algset episoodi. Nüüdseks on Paul ja Jamie juba keskealised, ent mured ja rõõmud nagu abielupaaridel ikka.