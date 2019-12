Hollywoodi suurfilmi kassaedu taga on sageli tuntud staarid, ulatuslikud turunduskampaaniad ning ohtralt arvutipõhiseid visuaalseid efekte (CGI). Kuid need lõppeval aastakümnel esilinastunud filmid jäid vaatamata hiiglaslikule eelarvele kassaedust ilma ja põrusid täielikult!

Võrreldes Eesti kassahitiga «Tõde ja õigus», mille tegemiseks kulus ligi kaks ja pool miljonit eurot, on Hollywoodi suurfilmide eelarved kordades suuremad. Näiteks kulus 2019. aastal suurima kassahiti «Tasujad: lõppmäng» tegemiseks 356 miljonit dollarit ehk ligi 318 miljonit eurot, vahendab boxofficemojo.com.

Suured tootmiskulutused ei tähenda aga ilmtingimata seda, et film vaatajatele meedib või, et sellest saab ülemaailmne hitt. Vahel kulutavad stuudiod filmi tegemiseks hunniku raha, kuid lõppkokkuvõttes jäävad nad hoopis miinustesse.

Oluline on ka silmas pidada, et filmi eelarve ei sisalda levitamist ja reklaammaterjale, vahendab theguardian.com. Ameerika mängufilmiühendus (MPA) avaldas, et keskmiselt kulus ühe filmi levitamiseks ja reklaamimiseks 2003. aastal üle 40 miljoni dollari, vahendab stephenfollows.com.

Kuigi hilisemad andmed puuduvad, võib eeldada, et antud kulutused on viimase 16 aasta jooksul mitmete asjaolude tõttu tõusnud. Näiteks kasvas 2017. aastal nende kinoekraanide hulk, kus näidatakse Hollywoodi filme koguni 8% ja neid ekraane oli paar aastat tagasi maailmas kokku üle 170 000.

Siinkohal heidamegi pilgu Hollywoodi filmide poole, mis läksid stuudiotele väga kalliks maksma. Nende tegemiseks kulus meeletult raha (vähemalt üle saja miljoni), kuid kassamenu oli oodatust väiksem ning lõppkokkuvõttes (arvestades, et eelarve ei sisalda levitamist ning reklaamikulusid) jäeti filmiga hoopis kahjumisse.

Filmis «Jupiteri tõus» mängivad peaosa näitlejad Mila Kunis ja Channing Tatum. FOTO: Kaader filmist

«JUPITERI TÕUS» (2015)

Eelarve: 176 000 000 dollarit

Kassatulu: 183 887 723 dollarit

Filmi «Jupiteri tõus» tegijateks on õed Lana ja Lilly Wachowski, kelle nimi on arvatavasti enim tuntud tänu kassahitile «Matrix» (1999). Pärast triloogia lõpetamist pole naised sarnast edu saavutanud ning «Jupiteri tõus» oli 2015. aastal nende järjekordne läbikukkumine.

«Kuna me ei tea, kuidas filmidel nagu «Jupiteri tõus» võib kinos minna, näeme me just rohkelt järje- ja eelfilme, mis on juba vaatajatele tuttavad,» põhjendas tuntud USA turundusfirma analüütik filmi läbikukkumist Hollywood Reporterile.

«Jupiteri tõus» läks Warner Bros. filmistuudiole ja nende partneritele maksma ligi 180 miljonit dollarit, teenis enamjaolt selle kõik piletimüügiga tagasi, kuid jäi siiski umbes 120 miljonit dollarit kahjumisse.

Film räägib loo Jupiter Jonesist (Mila Kunis), kes avastab, et galaktikatevahelise aadlitiitli pärijanna ja peab Maa elanikke iidse ja hävitava tööstuse eest päästma.

Filmis «Monster trucks» mängis peaosa Lucas Till. FOTO: Kaader filmist

«MONSTER TRUCKS» (2016)

Eeldatav eelarve: 125 000 000 dollarit

Kassatulu: 64 493 915 dollarit

Üks on kindel, 2016. aastal esilinastunud «Monster trucks» on hea näide sellest, et iga koletis-auto ei ole transformer. Kuigi Box Office Mojo ei avalda filmi tegelikku eelarvet, eeldatakse, et «Monster trucks» valmis 125 miljoni dollari eest.

Kinopiletite ostuga teenis film tagasi napilt üle poole oma eelarvest.

Selle filmi saatus oli aga problemaatiline juba varakult. Paramount teatas enne, kui «Monster trucks» kinno jõudis, et stuudio kannab filmi pärast maha 150 miljoni dollarit, vahendab Los Angeles Times.

«Sa teadsid juba treilerit nähes, et see film kukub läbi,» rääkis Jeff Bock, Exhibitor Relationsi kassatulu analüütik 2017. aastal.

«Monster trucks» räägib loo noormehest, kes töötab väikelinna romulas ja saab sõbraks elukaga, kes toitub õlist. Viimast ajavad tagad kurjad tegelased.

Filmis «Ajalõhe» mängib ka tuntud saatejuht Oprah Winfrey. FOTO: Kaader filmist

«AJALÕHE» (2018)

Eeldatav eelarve: 100 000 000 dollarit

Kassatulu: 132 675 864 dollarit

Disney stuudio suurejooneline film «Ajalõhe» oli režissööri Ava DuVernay unistuste projekt, mille turundamisel pandi suurt rõhku filmis näitlevale Oprah Winfreyle. Vaatamata sellele ei suutnud aga «Ajalõhe» kriitikute ja publiku seas positiivset tagasisidet võita, vahendab Deadline.

Eeldatav filmi eelarve oli umbes 100 miljonit eurot, kuid nõrk kassatulu ja negatiivsed arvustused tõid «Ajalõhele» umbes 130 miljonilise kahju.

«Ajalõhe» räägib loo hakkajast koolitüdrukust, kes hakkab tänu iseäralike külaliste abiga oma kadunud isa alternatiivsetest dimensioonidest otsima.

«Hiiglasetapja Jack» nimirolli kehastas briti näitleja Nicholas Hoult. FOTO: Kaader filmist

«HIIGLASETAPJA JACK» (2013)

Eelarve: 195 000 000

Kassatulu: 197 687 603

«Hiiglasetapja Jack» on fantaasiafilm, mis suutis vaevu kassatuluga edestada oma hiiglaslikku eelarvet. Kahe miljoniline kasum jäi aga üürikeseks, sest eelarvele lisandusid reklaamikulutused, mis küündisid vähemalt saja miljoni dollarini, vahendab complex.com.

Need, kes filmi esilinastuse nädalal vaatamas käisid, ei olnud «Hiiglasetapja Jacki» vastu väga pahased. Sellest tulenedes lootsid projektiga seotud stuudiod, sealhulgas Warner. Bros., et suusõnaline toetus aitab lõpuks kaasa, vahendab Los Angeles Times.

Kahjuks nii ei läinud ning «Hiiglasetapja Jack» oli üks 2013. aasta suurimaid läbikukkujaid.

Tegu on seiklusfilmiga muistsest sõjast, mis lahvatab inimkonna ja kohutavate hiiglaste vahel, sest noor talupoeg Jack (Nicholas Hoult) avab tahtmatult värava, mis ühendab meie maailma hiiglaste omaga.

«Tulevikumaa» peategelast kehastab Britt Robertson. FOTO: Kaader filmist

«TULEVIKUMAA» (2015)

Eelarve: 190 000 000 dollarit

Kassatulu: 209 035 668 dollarit

Kuigi piletimüügiga teeniti üle 200 miljoni, oli see kõigest 19 miljonit dollarit rohkem kui «Tulevikumaa» eelarve. Hollywoodis pole sellised numbrid head ning muidugi tuleb arvesse võtta ka reklaamikulud.

Mitteametlikel andmetel läks «Tulevikumaa» Disney stuudiole (koos reklaamikuludega) maksma umbes 330 miljonit dollarit, vahendab Business Insider. Filmi režissöör Brad Bird pikalt ei kurvastanud ja heastas oma eksimuse 2018. aastal animatsioonifilmiga «Imelised 2», mille kassatulu oli 1,2 miljardit.

«Tulevikumaa» filmis kohtuvad Casey (Britt Robertson) ja Frank (George Clooney), kelle ühiseks missiooniks kujuneb salapärase koha leidmine, mis nende kollektiivses mälus (kuskil ajas ja kosmoses) eksisteerib.

«Marss vajab mampse» peategelasele andis hääle Seth Green. Veel võis animatsioonis kuulda näitlejaid Joan Cusack ja Dan Fogler. FOTO: Kaader filmist

«MARSS VAJAB MAMPSE» (2011)

Eelarve: 150 000 000 dollarit

Kassatulu: 38 992 242 dollarit

Oma avanädalal teenis Disney animatsioon «Marss vajab mampse» kõigest 6,9 miljonit dollarit. Sellise summaga lotovõit teeks õnnelikuks iga eestlase, kuid Hollywoodis tähendab see läbikukkumist ning nõnda sai filmist «Marss vajab mampse» 2011. aastal üks Disney kõige viletsam animatsioon, vahendab New York Times.

Juba pärast avanädalat teatas Disney, et kaotas animatsiooniga vähemalt sada miljonit dollarit. Kuna «Marss vajab mampse» teenis aga ülemaailma alla neljakümne miljoni, siis ainuüksi sellega kujunes selle kahjumiks 111 007 758 dollarit.

Vaatamata nõnda suurele ebaõnnestumisele ei pidanud Disney stuudio pikalt kurvastama. Disnet esindaja Robert Iger rääkis 2011. aasta mais Variety'le, et nende firma oli teise kvartali kasumiga rahul.

«Marss vajab mampse» on lugu 9-aastasest Milost (Seth Green), kes hakkab oma emast rohkem lugu pidama, kuna marlased viivad ta minema.

Filmis «R.I.P.D.» mängivad Jeff Bridges ja Ryan Reynolds. FOTO: Kaader filmist

«R.I.P.D.» (2013)

Eelarve: 130 000 000 dollarit

Kassatulu: 78 324 220 dollarit

Juba teine 2013. aasta film selles nimekirjas, kuid kahjuks mitte viimane. «R.I.P.D.» on Universal stuudio film, mis sai kriitikutelt kõvasti taguda. Filmil oli pärast esilinastust positiivseid arvustusi Rotten Tomatoes veebilehel kõigest 11% (praeguseks on skoor tõusnud 13%-le), vahendab Deadline.

Kassatulu oli «R.I.P.D.-il» eelarvest 51 675 780 dollarit väiksem ning eeldades, et reklaamikulud ja levitamine olid samuti üsna kulukad, jäi film ikka kõvasti kahjumisse.

«R.I.P.D.» on film, kus Ryan Reynolds ja Jeff Bridges kehastavad kaht «surnut elavat» politseinikku, kes töötavad Puhka Rahus politseijaoskonnas.

Peeter Paani tegelaskuju filmis «Paan: reis eikunagimaale» kehastas Levi Miller. FOTO: Kaader filmist

«PAAN: REIS EIKUNAGIMAALE» (2015)

Eelarve: 150 000 000 dollarit

Kassatulu: 128 388 320 dollarit

2015. aastal esilinastunud Peeter Paani eellugu sattus juba oma avanädalal raskustesse. Kriitikute tule alla sattunud filmi taga olid mitmed tuntumad nimed, näiteks nagu Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara ja isegi supermodell Cara Delevingne, kuid keegi ei suutnud «Paan: reis eikunagimaale» filmi selle kurvast saatusest päästa.

Avanädala järel eeldati, et Warner Bros. stuudio jääb selle filmiga ligi 150 miljonit dollarit kahjumisse (teadmata täpset reklaamikulude suurust), vahendab hollywoodreporter.com. Küllap oli kaotus suur, kui ainuüksi kassatuluga jäeti 21 611 680 dollarit miinustesse.

«Paan: reis eikunagimaale» film räägib loo 12-aastast Peetrist, kes on orb ja satub maagilisse Eikunagimaale. Seal ootavad teda ees nii rõõmsad kui ka ohtlikud seiklused, mille käigus avastab poiss oma saatuse: temast saab kangelane, keda tuntakse kui Peeter Paan.

«Kuidas sa tead» filmis mängivad peategelasi Reese Witherspoon ja Paul Rudd. FOTO: Kaader filmist

«KUIDAS SA TEAD» (2010)

Eelarve: 120 000 000 dollarit

Kassatulu: 48 668 907 dollarit

Aastakümne esimene läbikukkuja on Columbian Pictures stuudio romantiline komöödia, kus peategelast kehastab Reese Witherspoon. Ning tõepoolest, see ei ole trükiviga, «Kuidas sa tead» läks filmistuudiole maksma 120 miljonit dollarit! Sellest 50 miljonit läks näitlejate rahakotti, vahendab Hollywood Reporter.

Kulutustele ei aidanud kaasa režissöör James L. Brooks, kes otsustas pärast «Kuidas sa tead» valmimist selle alguse ning lõpu ümber teha ja hakkas uuesti filmima. «Ta on aeglane ja põhjalik,» kommenteeris isik, kes oli olukorraga tuttav, Hollywood Reporterile.

See romantiline komöödia räägib loo Lisast (Reese Witherspoon), kes visatakse pesapallitiimist välja ning ta hakkab seetõttu oma elu üle järele mõtlema. Filmis astuvad veel üles Paul Rudd, Owen Wilson ja Jack Nicholson.

Enne, kui Keanu Reeves pani sel aastakümnel lselga John Wicki ülikonna, kehastas ta peategelast filmis «47 roninit». FOTO: Kaader filmist

«47 RONINIT» (2013)

Eelarve: 175 000 000 dollarit

Kassatulu: 151 783 839 dollarit

Kuigi viimase aastakümne teine pool lõppes Keanu Reevesi jaoks edukalt (tänu «John Wick» triloogiale), ei olnud algus paljulubav. Oma esimesel nädalal teenis «47 roninit» Jaapanis, riigis, kus filmi tegevus aset leiab, kõigest 1,3 miljonit dollarit, vahendab Los Angeles Times.

Avanädal USAs ei olnud (Hollywoodi kohaselt) üldsegi edukam ning «47 roninit» teenis kodupubliku abiga kõigest 9,9 miljonit dollarit, vahendab Business Insider. Kindlasti ei aidanud tol hetkel kaasa see, et kriitikute skoor Rotten Tomatoes veebilehel oli kõigest 11% (praeguseks on see tõusnud 16% peale).

Filmi kassatulu jäi eelarvele alla 23 216 161 dollariga, kuid eeldatav kaotus Universal filmistuudiole oli kokku 175 miljonit dollarit, vahendab USA Today.

«47 roninit» on film 47st samuraist, kes otsustavad kätte maksta nende juhi mõrvanud reeturlikule šogunile.

Kuningas Arturi rollis oli filmis «Kuningas Artur: mõõga legend» Charlie Hunnam. FOTO: Kaader filmist

«KUNINGAS ARTUR: MÕÕGA LEGEND» (2017)

Eelarve: 175 000 000 dollarit

Kassatulu: 148 675 066 dollarit

Kultusfilmi «Teemandirööv» režissööri Guy Ritchie suurejooneline ja ambitsioonikas film «Kuningas Artur: määga legend» pidi leppima karmi kaotusega. 175 miljonit maksnud film teenis piletimüügiga alla 150 miljoni ja jäi ainuüksi sellega 26 324 934 dollariga kahjumisse.

Turundamisele kulunud miljonid visati justkui vastu taevast, ja «Kuningas Artur: mõõga legend» tekitas Warner Bros. stuudiole eeldatavasti üle 150 miljonilise kahjumi, vahendab Deadline.

«Kuningas Artur: mõõga legend» räägib mitmel korral kinoekraanile toodud legendi sünniõigusest ilma jäetud Arturist. Muidugi on filmis stseen, mis näitab, kuidas Artur tõmbab kivist välja legendaarse mõõga, Excaliburi.

Filmis «Surelikud masinad» kehastasid peategelasi Islandilt pärit Hera Hilmas ja briti näitleja Robert Sheenan. FOTO: Kaader filmist

«SURELIKUD MASINAD» (2018)

Eelarve: 175 000 000 dollarit

Kassatulu: 148 675 066 dollarit

Eelmise aasta fantaasiafilm «Surelikud masinad» filmiõigused kuulusid aastaid «Sõrmuste isanda» triloogia režissöörile Peter Jacksonile, kuni mees andis projekti üle oma sõbrale «õpilasele» Christian Riversile, vahendab Deadline.

Film jäi piletimüügiga kahjumisse 26 324 934 dollarit ja Deadline'i eelduste kohaselt, kulutas Universal (lisaks eelarvele) «Surelikud masinad» filmi turundamiseks ja levitamiseks umbes 120 miljonit dollarit.

«Surelikud masinad» tegevus toimub apokalüptilises maailmas, kus linnad sõidavad ratastel ja hävitavad üksteist, et elus püsida. Kaks tegelast kohtuvad aga Londonis ja proovivad peatada salapärase vandenõu.

Filmis «Uljas ratsanik» kehastasid peategelasi Johnny Depp ja Armie Hammer. FOTO: Kaader filmist/AP/Scanpix

«ULJAS RATSANIK» (2013)

Eelarve: 215 000 000 dollarit

Kassatulu: 260 502 115 dollarit

Film «Uljas ratsanik» läks Disnet stuudiole maksma palju enam kui 215 miljonit dollarit. Esiteks venis film mitmel korral ja 2011. aastal selle tootmine koguni peatati, vahendab Business Insider.

Nõnda oli filmi eeldatav eelarve hoopis 250 miljonit dollarit ja levitamisele ning reklaamile kulus rohkem kui 150 miljonit, vahendab Variety.

Pärast nõrka esilinastust ja arvestades seda, et USAs teenis «Uljas ratsanik» alla saja miljoni dollari, eeldas Disney, et filmi kahjum on umbes 160 kuni 190 miljonit.

«Uljas ratsanik» on film, kus põlisameerika sõdalane Tonto (Johnny Depp) jutustab loo, kuidas seadusemehest John Reidist (Armie Hammer) sai õigluse legend.

2012. aasta filmi «John Carter» nimiosa mängis näitleja Taylor Kitsch. FOTO: Kaader filmist/AP/Scanpix

«JOHN CARTER» (2012)

Eelarve: 250 000 000 dollarit

Kassatulu: 284 139 100 dollarit

Kuigi nende andmete põhjal võib eeldada, et 2012. aasta «John Carter» jäi kasumisse, on tegu siiski viimase aastakümne ühe kõige enam põrunud suurfilmiga. Esiteks oli «John Carteri» tegemine palju kulukam ja see läks Disney stuudiole maksma pigem ligi 307 miljonit dollarit, vahendab Forbes.

Teiseks tunnistas stuudio ise, et tegu on nende kõige suurima põrumisega. «Arvestades «John Carteri» ebaedu kinodes, eeldame, et selle filmi tegevkahjum jääb teise kvartali lõppedes (31. märstil) umbes 200 miljoni dollari kanti,» teatas Disney 2012. aastal.

«John Carter» on eepiline seiklusfilm, kus USA kodusõjast kurnatud endine kapten (Taylor Kitsch) avastab viljatu planeedi, mille on asustatud barbarid. Leides, et ta on hoopis nende olendite vang, ta põgeneb ning kohtab Woolat ja printsessi, kellel on hädasti vaja päästjat.

Suure tõenäosusega saaks siia nimekirja lisada ka muusikali «Cats» (2019), mis on hetkel kinodes, sest filmi ei ole helgelt vastu võetud. Filmi ootab ees ka arvutipõhiste visuaalsete efektide parandus, mistõttu ei saa hetkel kahjumit hinnata, kuid Daily Mail vahendab, et see võib olla saja miljoni kandis.

Box Office Mojo sõnul oli «Cats» esialgne eelarve 95 miljonit dollarit, praeguseks on see teeninud alla 40 miljoni.