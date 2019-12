2019. aasta tõi eestlastele «Tõe ja õiguse» (ja uue Oscari-lootuse!), Tänaku-hulluse, ohtralt kodumaist huumorit ja küllaga muinasjutulisi kinoelamusi. Ent mis siis olid need filmid, mis Eesti kinokassades edukaimad olid? Siin on lõppeva aasta suur kokkuvõte!

«Käesolev aasta on olnud Eesti suurimale kinoketile väga tegus, sest avasime Baltikumis neli kino,» kirjeldab Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm . «Kevade alguses avasime Tartus Apollo Kino Eedeni ( vaata galeriid siit! ) , mis pakub Annelinna kinosõpradele mugavat, modernset ja kiiret kinoelamust nende vahetus läheduses. Aprillis leidis aset esimene kino avamine Lätis Akropole keskuses Riias ( vaata galeriid siit! ) , mis on 9 kinosaaliga Baltikumi suurim Apollo Kino,» ütleb Ärm.

Augusti alguses kinnitas Apollo Kino kanda ka Leedus Panevežyse linnas, kus avati 3 kinosaaliga modernne kinokompleks. «Leedu kinosõbrad on Apollo Kino positiivselt vastu võtnud ning tore on näha, et ka sealsed kino külastajad on uutele kinokontseptsioonidele avatud,» sõnab Ärm, kelle sõnul on nii Läti kui Leedu turgudele sisenemine vastanud kinoketi ootustele.