UUED FILMID ⟩ Totakas Hitler, kavalad pensionärid, Vene ulmekas, kohutavalt jäle õudukas ja pisikene võludraakon

Kiiksuga komöödia «Jänespüks Jojo» ( JoJo Rabbit ) keskmes on hitlerjuugend (Roman Griffin Davis), kelle parimaks seltsiliseks on tema väljamõeldud kaaslane Adolf Hitler, keda kehastab Waititi ise. Poiss avastab ühel hetkel, et tema ema Rosie (Scarlett Johansson) peidab üht juudi tüdrukut (tunnustatud draama «Leave No Trace» staar Thomasin McKenzie). Uus-Meremaa näitleja, stsenarist ja filmilavastaja Taika Waititi eksperimenteerib oma vihkamisvastases satiirilises komöödias ülevõllinaljadega natsi-Saksamaa ning Hitleri üle, mis on kriitikutele üle maailma suurt muljet avaldanud – film pälvis Toronto filmifestivalil publikupreemia ning linalugu on nomineeritud parima filmi Kuldgloobusele.

Igal aastal sünnib filmi vapustavas kuningriigis imeliste võimetega maagiline draakon. Üks neist satub pahalaste kätte, kes tahavad kasutada imelooma võimeid, et oma jubedaid plaane täide viia. Õnneks kaotavad pahalased draakoni ära ja kaks elevil uut sõpra – rõõmsameelne pesukaru ja vinguv päkapikk – leiavad ta. Saades teada draakoni loo, aitavad nad tal koju jõuda. Seltskonnaga liitub ka vapper tüdruk nimega Clara, kes tahab samuti draakonit aidata, aga ka teada saada oma minevikusaladusi. Teel olles saab tüdruk teada, et ta on suures ohus: tuleb välja, et keegi tahab Clarat röövida. Aga nüüd on ta kõrval truud kaaslased, kes on valmis teda päästma. Väike draakon on kindel, et uued sõbrad aitavad tal kindlasti koju jõuda ja annavad endast kõik võimaliku, et päästa Clara tumedate jõudude käest. Film on dubleeritud eesti keelde.