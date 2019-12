30 fakti Rowan Atkinsoni elust, mida iga jõuluspetsialist peab teadma

18. Tema esimene filmiroll oli James Bondi 1983. aasta filmis «Never Say Never Again», kus ta kehastas tobedat riigiametnikku Nigel Small-Fawcetti.

23. Üldse on tegemist suuremat sorti autofanatiga: Atkinsonil on silmapaistev autokollektsioon (Aston Martin, Honda, Audi, isiklik McLareni F1) ning ta on koguni kirjutanud mitmetele autoajakirjadele artikleid.

28. Üks masin, mida Atkinson enda sõnul iialgi omada ei taha, on Porsche. «Porched on imelised autod, aga mul on nendega probleem – ma ei saaks nendega elada. Tunnen, et Porsche-omanikud pole minu masti rahvas.» On mõnel alles mured!