FOTOD ⟩ «Alo» jõuluepisoodis tuleb Rickyle ja Martinile pulm teha, aga Guido pani raha huugama

Škoda esinduses on pulmapäev. Ricky ja Martin Bamberg (Piusid) on olnud oma pruutidega koos juba aastaid, kuid nüüd on nad otsustanud abielluda. Pulmade korraldamise eest vastutab nende kolleeg Guido (Uku Uusberg). Paraku meenub Guidole alles pulmapäeval, et ta on lubanud midagi sellist korraldada, ja on kogu raha juba ära kulutanud. Algab paaniline pulmade korraldamine kõikide käepäraste vahenditega.