Kättemaks Kanal 2s: Lastena nõiutud metsas karastunud Hans ja Grete ei säästa ühegi sortsi saba

Märulirohke muinasjutu peategelasteks on vendade Grimmide muinasjutust tuttavad õde-venda Hans ja Grete, vaese puuraiduri lapsed, kes nõiutud metsas ekseldes kurja nõia piparkoogimajakesse sattusid. Muinasloo kõhedas uusversioonis on Hansukesest ja Gretekesest (Jeremy Renner ja Gemma Arterton) on saanud lapsepõlves kogetu tagajärjel nõidasid jahtivad pearahakütid. See kurjusega võitlemisele pühendunud osavate vibuküttide tandem on süngel keskajal nõutud spetsialistid, kes ei säästa ühegi sortsi elu. Kättemaks on magus! Film ei sobi alaealistele.