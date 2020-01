Võlusaaga Kanal 2s: Seitsmendas Harry Potteri filmis kisuvad asjalood surmavalt süngeks

Kinoajaloo edukaima filmisarja, Harry Potteri saaga seitsmendas loos püüavad Harry, Ron ja Hermione lahendada Voldemorti surematuse saladust, et leida viis ta hävitamiseks. Omapead, ilma oma professorite nõuanneteta ja Dumbledore'i kaitseta, peavad kolm sõpra lootma üksteise peale rohkem kui kunagi varem. Samal ajal on võlurite maailm muutunud ohtlikuks paigaks, sest kardetud sõda on alanud. Voldemorti surmaõgijad on haaranud enda kontrolli alla nii võlukunstide ministeeriumi kui ka Sigatüüka kooli. Neil on vaid üks eesmärk: tabada Harry Potter ja viia ta Voldemorti ette.