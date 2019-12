UUED FILMID ⟩ Elsa ja Anna miljardiseiklus, Hollywoodi staaride kassikontsert ja pärisorjaks «müüdud» oligarhivõsu

Miks sündis Elsa siia ilma võluvõimetega? Tõde mineviku kohta ootab teda, kui ta võtab ette rännaku tundmatusse, mis viib ta Aarendellist kaugele nõiutud metsadesse ja Tumeda mere kallastele. Vastused nendele küsimustele kutsuvad teda, aga samas ohustavad need ka tema kuningriiki. Koos Anna, Kristoffi, Olafi ja Sveniga võtab Elsa ette ohtliku ent uskumatu rännaku. Eelmises filmis seisis Elsa silmitsi hirmuga, et tema võimed on teda ümbritseva maailma jaoks liiga tugevad. Selles uues seikluses peab ta aga lootma, et nendest piisab.

Apollo Kinodes ametlikult alates 27. detsembrist 2019, eellinastused juba käivad.

New Yorgis Lincolni keskuses esilinastus pühapäeval Andrew Lloyd Webberi muusikali «Cats» värske filmiversioon, mille peaosades Jennifer Hudson, Idris Elba, Rebel Wilson, Judi Dench, Ian McKellen, James Corden ja milles teeb kaasa ka poptäht Taylor Swift ning terve hulk tantsijaid.

Filmi aluseks on Andrew Lloyd Webberi samanimeline maailmakuulus 1981. aasta muusikal ning lavastas selle «Kuninga kõne», «Taani tüdruku» ja «Hüljatute» režissöör Tom Hooper.

Lustakas Vene komöödias «Rahajõmmi piinad» (Холоп) satub oligarhi üle käte läinud poeg suurejoonelisse näitemängu, mis on loodud noormehele õpetuse andmiseks.

Oligarhi võsukese Grigori elu on kui maapealne paradiis, ta mängib kõikjal laia lehte ja arvab, et talle on kõik lubatud. Kallid autod, kaunid naised ja lõputu pidutsemine on tema jaoks igapäevased. Tema jaoks ei kehti mingid reeglid ega ühiskonnanormid. Vajadusel saab alati pistist anda, suurte probleemide korral on aga abiks ikka tutvused.

Segi pekstud restoran, uimastid, liiklustrahvid joobes juhtimise eest – pole probleemi, kõik saab klaaritud ja mees on jälle prii! Viimaseks piisaks oligarhist isa karikas saab vahejuhtum, kus poeg annab politseinikule kere peale ja põgeneb kuriteopaigalt, sest nüüd võib Grigori reaalselt trellide taha minna. Mõistes, et vangla tema poega ei muudaks, tekib isal geniaalne plaan poja ümberkasvatamiseks.

Peale järjekordset öist pidutsemist ei ärka Griša oma luksuslikus voodis, vaid rehealuse räpaselt põrandalt. Kummaliselt riietuvad inimesed, ei mingeid nutitelefone, autosid, šampanjat ega peeneid roogasid, puudub kõik, mis normaalse inimese eluks vajalik. Griša mõistab, et aastast 2019 on ta mingil kombel sattunud 19. sajandisse, kus valitseb veel pärisorjus ja iga väiksemagi eksimuse pärast antakse piitsa või võidakse võlla tõmmata.

Kogu selle näitemängu taga on aga poisi oligarhist isa ja tipppsühholoogide meeskond, kes püüavad radikaalsete meetmetega noorukile mõistuse pähe tuua. Kogu küla ja lähiümbrus on täis salakaameraid ja mikreid, kust jälgitakse Griša iga sammu, külaelanikeks on aga professionaalsed näitlejad.

Rikutud noormehel tuleb uuesti õppida elu põhitõdesid: oma tegude eest tuleb vastutada ja teisi inimesi tuleb kuulata. Lisaks taastada usk tõelisesse armastusse.