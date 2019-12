TREILER ⟩ Eesti pühadefilmis «Jõulud džunglis» otsib 10-aastane tüdruk Indoneesias šamaani

Režissöör Jaak Kilmi koguperefilmi «Jõulud džunglis» peategelane on 10-aastane koolitüdruk Paula, kes kolib koos perega troopikasse ja peab maha jätma endale tuttava maailma. Ehkki uus elu troopikas on tore, igatseb Paula siiski koduseid jõule ning nii otsustab ta koos oma uue sõbra Achimiga džunglist jõulušamaani otsima minna. Kumbki ei tea aga, kui peadpööritavalt ohtlikuks võib selline retk osutuda.

«Džungliseiklusest fantaseerisin juba väikese poisina. Nüüd, mil vihmametsi ähvardab inimtegevusest tulenev oht, on mul aeg tuua fantaasiad ekraanile ja lasta lastel päästa džungel,» räägib Jaak Kilmi.

Muidugi ei pääsenud filmitegijad Indoneesias üllatustest ja põnevatest väljakutsetest, alustades sekeldustest tollis kuni tavatute liiklusreeglite ja võõrapäraste menüüdeni. «Indoneesias käib kõik teisiti kui koduses Eestis. Erinev on nii ilm, kultuur kui ka traditsioonid. Olen kindel, et tagasi koju jõudes on meil kõigil palju põnevaid lugusid rääkida,» muljetab Kilmi.