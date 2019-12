VIDEO ⟩ Tom Cruise näitab ette, kuidas IMAXi kaameratega taevas surmasõlmi kruttida

Et Tom Cruise on juba kõrgemat sorti vanusele vaatamata surmapõlgav näitleja, kes ka kaskadööridelt leiva laualt suudab napsata (poole lennu pealt, kui vaja), siis filmi ülejäänud staaridel oli nõudlikesse rollidesse sisseelamisel pisut abi vaja.



Vaata videost, mismoodi see käis: