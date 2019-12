Oscarile kandideeriv «Tõde ja õigus» sõlmis lepingu Berliini filmilevitajaga

«Lisaks sellele, et tegu on väga muljetavaldava ja liigutava draamaga, kannab see teerajajate vaimu, mis on väga tuttav Ameerikas ning ka teistes riikides, kus rahvas on pidanud oma maa eest ja oma maaga võitlema, et oma peredele ellujäämine kindlustada,» sõnas filmi kohta leviettevõtte tegevjuht Jean-Christophe Simon. «Tegu on omamoodi väga kaasaegse filmiga, mis näitab, kuivõrd oleme täna kaotanud ühenduse oma maaga. Selles filmis on midagi erilist – see peob hinge ning samal ajal on sel perekonnadraamana suur publikupotentsiaal,» märkis ta.