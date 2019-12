OOTAME ⟩ Täna ilmub Christopher Nolani Eestiski filmitud «Teneti» ametlik treiler

Uusi kaadreid Christopher Nolani spioonipõnevikust «Tenet», mida suvel kuu aega Eestiski filmiti, saab ilmselt juba vahetult enne jõule ulmeseikluse «Star Wars: Skywalkeri tõus» linastuste eel. Christopher Nolan armastab prolooge ning kui võtta arvesse, et lavastaja nii oma filmi «Pimeduse rüütel», «Pimeduse rüütli taastulek» kui ka «Dunkirk» puhul teda trikki tegi, et oma uusi teoseid kinosaalides teiste filmide eel lausa 10 minuti jagu piiluda lasi, siis julgeb Slashfilm panustada võimalusele, et ka «Tenetiga» samamoodi läheb.

Siiani on väga kiivalt saladuskatte all valmivast filmist laiema publiku ette jõudnud vaid lühike õrritusklipp ning sedagi vaid kinodes – netti pole ametlikult klippi riputatud. Kuigi filmi ametlik treiler möödapääsmatult siiski ka võrguavarustesse läkitatakse, siis kuniks võimalik, kavatseb Nolan kinofänne kikivarvukil hoida ning ootusärevust üllatusmomentidega viimseni kruvida.

Näidates «Teneti» võimalikku proloogi «Star Wars: Skywalkeri tõusu» eel, on igati kindel, et kaadrid jõuavad tänuliku ja end erilisena tundva publikuni, kes tõenäoliselt on ka tema filmi potentsiaalne vaataja. Kuna tegemist on aga tähesõdade saaga viimase filmiga, siis võib olla päris kindel, et see tänulike silmapaaride arv ulatub miljonitesse.