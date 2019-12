ÜLLATUS ⟩ Christopher Nolani «Tenetist» näidatakse tänasest maailma kinodes Linnahallis filmitud stseeni

Treileris on ka pikalt ja kenasti näha tagaajamisstseen Lasnamäel ning lisaks Koplis raudteel filmitud stseen, taustal Tallinna vanalinna siluett.

Paraku pole treilerist ilmunud ametlikku veebiversiooni, küll aga liiguvad kinos filmitud klipid. Kas treiler lähiajal ka netti jõuab, pole Nolani praktikat tundes tõenäoline, ent püsime siiski ootel. Linnahalli-proloogi tuleb aga kindlasti kõigil juba kinno vaatama minna.



Suures treileri ootuses on täna järjest ilmunud filmist ka ametlikku fotomaterjali.

Filmi Facebooki suurim fännileht jagas põnevikust esimesi fotosid:

Samuti jagati ametlikke kaadritaguseid pilte:







Viimaks on kuulda ka veidi rohkem filmi sisu kohta, seda Christopher Nolani enda suust: «Film algab nagu spioonikas, aga edasi ristuvad erinevad žanrid ning seda loodetavasti uudsel ja huvitaval moel. Oleme koos produtsent Emmaga kokku pannud väga keerulisi produktsioone, ent see on kindlasti olnud kõige väljakutseterohkem, eriti rahvusvahelise mõõtme poolest. Filmisime seitsmes riigis, tohutu näitlejaskonnaga ning suurtes võttepaikades. Pole küsimustki, et see on meie kõige ambitsioonikam film,» sõnas Nolan.

Juba mõne aja eest selgus filmi lipukiri: «On aeg uueks kangelaseks ja uutmoodi missiooniks.» Linaloo kangelaseks on Nolani kinnitusel vägagi John David Washington, keda lavastaja peab väga äärmiselt andekaks näitlejaks, kel on lisaks uskumatud füüsilised eeldused oma rolliks – näitleja on kogu oma elu tegelenud Ameerika jalgpalliga ning seega oli ta võimeline jõudu nõudvateks stseenideks.

Uusi kaadreid Christopher Nolani spioonipõnevikust «Tenet», mida suvel kuu aega Eestiski filmiti, saab ilmselt juba vahetult enne jõule ulmeseikluse «Star Wars: Skywalkeri tõus» linastuste eel. Christopher Nolan armastab prolooge ning kui võtta arvesse, et lavastaja nii oma filmi «Pimeduse rüütel», «Pimeduse rüütli taastulek» kui ka «Dunkirk» puhul teda trikki tegi, et oma uusi teoseid kinosaalides teiste filmide eel lausa 10 minuti jagu piiluda lasi, siis julgeb Slashfilm panustada võimalusele, et ka «Tenetiga» samamoodi läheb.

Siiani on väga kiivalt saladuskatte all valmivast filmist laiema publiku ette jõudnud vaid lühike õrritusklipp ning sedagi vaid kinodes – netti pole ametlikult klippi riputatud. Kuigi filmi ametlik treiler möödapääsmatult siiski ka võrguavarustesse läkitatakse, siis kuniks võimalik, kavatseb Nolan kinofänne kikivarvukil hoida ning ootusärevust üllatusmomentidega viimseni kruvida.

Näidates «Teneti» võimalikku proloogi «Star Wars: Skywalkeri tõusu» eel, on igati kindel, et kaadrid jõuavad tänuliku ja end erilisena tundva publikuni, kes tõenäoliselt on ka tema filmi potentsiaalne vaataja. Kuna tegemist on aga tähesõdade saaga viimase filmiga, siis võib olla päris kindel, et see tänulike silmapaaride arv ulatub miljonitesse.

«Star Wars: Skywalkeri tõus» (Star Wars: The Rise of Skywalker) paneb punkti kuulsale kosmosesaagale, mida on jätkunud kinodesse enam kui 40 aasta jagu. Järjekorras üheksas lugu lõpetab Skywalkerite perekonna loo viimase suurejoonelise võitlusseiklusega. Rey (Daisy Ridley) teekond jätkub ning varem või hiljem tuleb tal seista vastamisi nii Kylo Reni (Adam Driver) kui ka ühe veelgi vägevama vastasega.