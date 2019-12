Kliima pärast muretsev Jaapani film «Tüdruk, kes muutis ilma» võlub keset ilmakoledust päikese välja

Parima anime-traditsiooni kohaselt (Hayao Miyazaki filmid «Tuulte oru Nausikaa», «Printsess Mononoke») käsitleb seegi linalugu inimtsivilisatsiooni tekitatud hädasid: tegemist on väga aktuaalse filmiga, mille taustast kumab läbi mure kliima ja globaalse soojenemise pärast. Lisaks räägib see vastutustundest, täiskasvanuks saamisest ning armastusest, aga ka sellest, kuidas mõjutavad lisaks ilmale meie elu nutitelefonid ja sotsiaalmeedia.

Linaloo peategelaseks on 16-aastane poiss Hodoka, kes jookseb kodust ära ning suundub Tokyosse, et alustada iseseisvat elu. Tokyo pole aga enam päris niisugune, nagu seda täna teame, vaid veidi fantaseeritud versioon, kus sajab kogu aeg lakkamatult vihma ning kus ilusat ilma enam ei eksisteeri. Linnas kohtab ta omavanust neidu, kellel on maagiline võime sadu peatada ja koguni päike pilve tagant välja meelitada.



Filmi puhul kiidetakse selle lummavat visuaalselt teostust ning iseäranis just seda, mismoodi on animeeritud vihmasadu.