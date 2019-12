Oscari-film Kanal 2s: Geniaalne autist napsab draamas «Vihmamees» venna eest kogu päranduse

Oscaritega pärjatud humoorikas draama kahe venna kummalisest teekonnast. Charlie Babbitt (Tom Cruise) on isekas ja omakasupüüdlik tüüp ja kui tema rikas isa sureb, loodab mees pärida kogu tema suure vara. Kuid asja veidi uurides selgub, et kadunuke on kogu enda maise vara jätnud Charlie eest seni varjatud vennale Raymondile (Dustin Hoffman). Raymond on geniaalne autist, kes suudab peast arvutada ükskõik milliseid matemaatilisi tehteid ning suudab kõike kogetut detailselt meeles pidada. Kuid see on ka kõik: ta ei saa isegi aru, mille jaoks on maailmas olemas raha.