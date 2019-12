MARATON ⟩ Võlusaaga Kanal 2s: Vaata koolivaheajal jutti ära kõik «Harry Potteri» filmid!

J.K. Rowlingu menuromaanil põhinev lõbus ja põnev lugu võlurpoiss Harry Potteri seiklustest. Pealtnäha täiesti tavaline poiss Harry Potter (Daniel Radcliffe), on pärast vanemate traagilist surma elanud oma õelate sugulaste juures. 10 aastat on ta pidanud taluma tädi Petunia, onu Vernoni ja nende poja Dudley terrorit. Ühel päeval aga hakkavad Harry'le saabuma salapärased kirjad ning selgub, et ta polegi tavaline poiss, vaid hoopis võlur! Nii astubki Harry Sigatüüka kooli, kus ta õpib võlukunsti erinevaid vorme, leiab endale parimad sõbrad Roni ja Hermione ning peab vastu astuma igasugustele ohtudele. Kassahitt kandideeris 3 Oscarile.