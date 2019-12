Võlusaaga Kanal 2s: Teises Harry Potteri filmis rikuvad salapärased sündmused suvevaheaja

Kogupere kassahiti teises filmis on Harry Potter suvevaheajal, kui tema juurde ilmub majahaldjas Dobby, kes hoiatab, et ta sel aastal tagasi Sigatüüka kooli ei läheks. Sellest hoolimata naaseb Harry oma sõprade Roni ja Hermione juurde, et ühiselt ohtudele vastu astuda ning avastada, mis või kes on koolis toimuvate salapäraste rünnakute taga.