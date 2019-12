VIDEO ⟩ Vaata, mis filmidega «Tõde ja õigus» Oscaritel konkureerib

Tänavu esitati rahvusvahelise filmi Oscarile (varasemalt «parima võõrkeelse filmi Oscar») kandideerimiseks 91 linateost, millest pääses lühinimekirja 10. Nende hulgast sõelub akadeemia erikomisjon välja 5 filmi, mis saavad ametliku nominatsiooni. Oscarite tseremoonia toimub 10. veebruaril. Kas «Mandariinide» edu kordub, näeme juba peatselt, kuid enne seda tasub kindlasti teha tutvust ka meie Oscari-püüdja konkurentidega, mida võib julgelt pidada tänavusteks laia maailma parimateks filmideks.



Favoriitidena sisenevad järgmisesse vooru neist kahtlemata Bong Joon Ho «Parasiit», Pedro Almodovari «Valu ja hiilgus» ja «Les Misérables», mis on saanud ohtralt auhindu, kriitikutelt kiita ja kandideerivad ka Kuldgloobustel. Ennekõike aga just «Parasiit», mis kandideerib Kuldgloobustel ka parima režii ja stsenaariumi kategoorias.