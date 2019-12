TREILER ⟩ Kas Apple TV+ seriaal päästab võlurpoiss Rupert Grinti karjääri?

«Harry Potteri» filmidest lapstähtedena sädeme sappa saanud näitlejatest on uue kümnendi veerel saanud täiesti erineva nn kaliibriga näitlejad. Kui esmajoones Emma Watson (peatselt ekraanil režissöör Greta Gerwigi «Väikestes naistes») ning isegi üksjagu kummalisi karjäärivalikuid teinud Daniel Radcliffe naudivad tänaseks juba staaripõlve, siis võlurikamba kohmakaimat liiget, punapärist Ron Weasleyt kehastanud Rupert Grint näikse olevat jäänud kuskile filmitööstuse hammasrataste vahele kinni.

31-aastane näitleja on pärast Harry Potteri filme astunud üles päris mitmes teleseriaalis, millest tuntumad «Snatch» ja «Sick Note», ent millest kumbagi pole saatnud suurem edu, ent millele on omane teatav veidrus, mis paistab olevat Grinti valikute ühisnimetajaks. Grinti viimane täispikk mängufilmiroll jäi aastasse 2016 ning seda õnnetuseks kriitikutelt armutult klobida saanud komöödias «Moonwalkers», mis samuti erandiks ei ole.

Üksjagu veider on ka Apple TV+ seriaal «Teenija», mida võib pidada Grinti viimase aja kõrgeimaks lennuks (sarja hinne on hetkel IMDBs väärikad 8,1) : pinev ja kurjakuulutav põnevik leiab aset ühe Philadelphia abielupaari majas, kes on hiljuti pidanud läbi elama oma beebiealise poja Jericho surma. Paar asendab lapse närvivapustuse üle elanud naise vaimse tervise huvides nukuga ning palkab sellele 18-aastase lapsehoidja, kelle käte vahel nukk müstilisel kombel beebiks muutub. Grint kehastab filmis mitte midagi märkava naise venda, kes koos oma õemehega üritab salapärase lapsehoidja jälile saada ning tollest siis vabaneda.

Apple TV+ teatas hiljuti, et kõik platvormil lansseeritud sarjad pikendatakse vaatamata vastuokslikule kriitikale veel vähemalt üheks hooajaks, sh ka «Teenija». Sari alustas 28. novembril, mil eetrisse paisati seriaali kolm esimest pooletunnist episoodi – sarja produtsent, 2 Oscarile kandideerinud filmimees M Night Shyamalan («Klaas», «Kuues meel») plaanib hea õnne korral kokku toota 60 osa, kusjuures just 30-minutiline formaat on see, mida ta eelistab, ehkki suurem osa sarju voogedastusajastul kipuvad olema vähemalt 45-minutilised.

Kui kõik läheb nagu planeeritud, siis ilmselt suureneb ka Grinti tegelaskuju osakaal loo sündmustikus ning näitleja püsib veel mõnda aega paremate väljavaadetega näitlejate orbiidil. Kas siit aga karjääripööret paremuse poole oodata on, pole juba lihtne ennustada.