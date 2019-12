Filmikägu: Külas õudusfilmide soonele sattunud Mart Sander, kes püstitas omamoodi rekordi

«Aastalõpp toob kinno veel ühe kodumaise filmi. Selleks on lühifilmide kogumik «Kõhedad muinaslood », mille stsenarist, lavastaja, helilooja, monteerija ja näitleja Mart Sander on meil külas. Millise rekordi Sander esimese lühifilmiga püstitas, kuulete saates,» seisab saate tutvustuses.

«Podcast'is vaatame üle Kuldgloobuste ja Näitlejate Gildi nominatsioonid. Uudistes aga soovime õnne Oskar Lehemaale, kelle lühifilm «Karv» pääses Sundance'i filmifestivalile. Lisaks räägime populaarsete jõulufilmide «Üksinda kodus» ja «Christmas Chronicle» järgedest ning selgeks on saanud, et 2021. aastal lähevad kinodes samal nädalal vastamisi Neo ja John Wick. Tavakavasse on saabunud vaikus enne tormi. Sel nädalal on lisaks Mart Sanderi lühifilmidele valikus «Kuller», «Päeva magus lõpp» ja «Rubljovka võmm: uusaasta mürgel 2». Juttu teeme ka Noah Baumbachi suurepärasest draamast «Marriage Story», mille leiab Netflixist,» lisasid saatejuhid Lauri Kaare ja Kristjan Gold.