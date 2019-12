TREILER ⟩ Eva Greenist saab kosmosedraamas «Proxima» emaastronaut, kes peab lapse aastaks Maa peale maha jätma

Noor neiu Alisa on lapsepõlvest saati tahtnud uurida ääretut kosmoseavarust, unistades, et just temal õnnestub kohata maavälist elu või teha uskumatu avastus, mis muudaks igaveseks Maa elanike arvamust. Ta tegutseb pikalt oma kauaigatsetud eesmärgi nimel ja jõuab täiskasvanuks saades kosmosejaama, kus temast saab edukas astronaut. Mõne aja möödudes kohtub ta väga meeldiva noormehega, kes aga järgmisele missioonile lennates tundmatusse kaob. Üheksa kuud hiljem sünnitab neiu tütre. Üksinda last kasvatades, õpib ta tüdrukut aina enam armastama.