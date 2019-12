Voogedastus õitseb: Veebiväravad avas uus Eesti filmide keskkond Netikino

«Netikino eesmärk on olla keskkonnaks, mis annab ülemaailmselt võimaluse vaadata laia valikut uuematest ja vanematest Eesti filmidest. Ühtekokku on avanädalal kataloogis 50 linateost ja uut materjali lisandub iganädalaselt,» ütles Netikino algataja Eero Nõgene. «Oleme loonud keskkonna võimalikult lihtsaks ja kasutajasõbralikuks, näiteks ei pea ennast registreerima kasutajaks».

Koostöös Eesti Filmi Instituudiga on just eelolevale pühade hooajale mõeldes Netikinos suur hulk Tallinnfilmi klassikat, nagu «Viini postmark», «Nukitsamees», «Viimne reliikvia», «Kevade», «Suvi» ja «Sügis». Lähiajal lisandub sellele veelgi arhiivide varasalve, sealhulgas dokumentalistikat, millel on oluline koht meie kultuurilisel kujunemisel ja rahvuspärandi hoidmisel.

«Meil on väga hea meel uue partnerluse üle, kus nii mõnedki Eesti filmipärlid ja varajased filmid muutuvad läbi Netikino ülemaailmselt kättesaadavaks,» ütles Edith Sepp, Eesti Filmi Instituudi juht.

Lisaks Eesti Filmi Instituudile, on Netikinoga tänaseks käed löönud juba ka esimesed filmistuudiod Allfilm, Luxfilm, Kuukulgur, Apollo Film Productions, Tallifornia, Cinefilm ja Kinoteater. Seega on Netikinos vaatamiseks sellised filmid nagu «Eia jõulud Tondikakul», «Luuraja ja luuletaja», «Minu näoga onu», «Lõbus perekond».

Uudisfilmiks on detsembris alles kinodes jooksnud Apollo Film Productionsi toodetud «Vanamehe Film». Esmakordselt on see kättesaadav koos filmi režissööri Mikk Mägi kommentaaridega ja Vanamehe karakteri kommentaaridega. Jaanuaris lisandub kataloogi samalt filmistuudiolt «Mehed».

«Apollo Film Productionsi soov on alati olnud saada oma filmid võimalikult laia ning kauge publikuni ja netikino.ee seda meile nüüd uhkesti võimaldab. Arvan, et kanal on esmajärjekorras suur võit välismaal elavatele kaasmaalastele, kellel ligipääs Eesti filmile väga piiratud. Siit võidab kogu kodumaine kino ja kui kõik Eesti filmitootjad oma filmid siia keskkonda lubavad, olen enam kui kindel, et meid leiab ka vaataja, keda meil varem ei olnud,» kommenteeris Tanel Tatter, Apollo Film Productionsi juht.

Loomulikult on vaatamiseks ka Netikino ellu kutsunud Sterotek Filmi toodang, sealhulgas «Ott Tänak – The Movie» ja «Eesti muld ja Eesti Ruja». Produtsent Eero Nõgene sõnul tekkis vajadus globaalse voogedastusplatvormi järele, kuna rahvusvahelise ralli kogukonna huvi Ott Tänaku filmi vastu oli suur. Alates 1. oktoobrist ongi Netikino vahendusel jõudnud film üle maailma. «Nüüd on Netikino uksed avatud ka kõigile teistele filmiloojatele, nii suurtele filmistuudiotele kui väiketootjatale, kes soovivad mugavat võimalust oma looming publikule kättesaadavaks teha. Meiega võib liituda igal ajal, meie uksed on koguaeg lahti,» ütles Nõgene.

««Ott Tänak – The Movie» meeskonda on saatnud tõeline edu, kuna tegemist on eesti kinodes enim vaatajaid saanud dokumenaalfilmiga. Oma uut ettevõtmist võetake tõsiselt, ollakse väga avatud suhtlema ja see omakorda loob eeldused kordaminekuks,» ütles Edith Sepp.

Uusi filme lisandub Netikino valikusse pidevalt. Lisaks mängufilmidele on juba praegu võimalik vaadata dokumentaale legendaarsetest kultuuritegelastest: «Tõnis Mägi. Vaikus valguses», «Kuku: mina jään ellu» ning «Eesti muld ja Eesti Ruja».